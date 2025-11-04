İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0885
  • EURO
    48,4118
  • ALTIN
    5371.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı
Güncel

İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın ikinci mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

AA4 Kasım 2025 Salı 19:21 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı
ABONE OL

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor, Topkapı istikametinde ise Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar trafik ağır seyrederken, Beylikdüzü istikametinde ise Haramidere TEM bağlantı yoluna kadar trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.