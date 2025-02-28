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  • İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı
Güncel

İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA28 Şubat 2025 Cuma 19:55 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı
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Kent genelinde, iş çıkış saati olmasının da etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, her iki istikamette Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane ile bağlantı yollarında da trafik ağır seyrediyor.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yöne doğru giriş ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Üsküdar, Ataşehir, Bostancı ve Maltepe bölgelerinde araçlar yavaş ilerliyor.

Yenisahra mevkisinde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Bostancı'dan Kartal istikametine doğru da yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, iş çıkış saati olması nedeniyle toplu ulaşımda birçok hattın kesiştiği merkezi istasyonlarda da yolcu yoğunluğu görülüyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 85 olarak ölçüldü.

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