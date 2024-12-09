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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine çıktı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Kentte haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Kartal arasında bazı noktalarda yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde her iki istikamette trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında sürücüler kalabalıkla karşılaştı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde trafiğin akıcı seyrettiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy istikametinde yan yolda meydana gelen zincirleme kaza sonucu bir şeridin kapanması trafik akışını olumsuz etkiliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 60'a çıktı.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda ise teknik arıza nedeniyle seferlerdeki gecikmelerden dolayı bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Bu metro hattı ile bağlantısı olan Altunizade metrobüs durağında da vatandaşlar yoğunluk yaşadı.

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