İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,002
  • EURO
    37,1592
  • ALTIN
    3358.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu: Köprüler kitlendi
Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Köprüler kitlendi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Köprüler kitlendi
ABONE OL

Kent genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı ve soğuk hava trafik yoğunluğuna neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zeytinburnu, Bakırköy ve Küçükçekmece'den Avcılar istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Avcılar'dan başlayan yoğunluk Esenler'e kadar devam ediyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Caddesi'nde Bahçelievler'den Bağcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

KÖPRÜLER KİTLENDİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal istikametinde Göztepe, Yenisahra ve Kozyatağı mevkisinde trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisinde de çift yönlü olarak yoğunluk yaşanıyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.