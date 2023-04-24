İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası geçişlerinde araç kuyrukları meydana geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Nef Stadyumu'ndan çıkan taraftarlar nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Mahmutbey mevkisinde de yoğunluk gözlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Kemerburgaz Yolu TEM istikameti ve Hasdal'da da araç yoğunluğu devam ediyor.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde her iki istikamet yoğun olmasına rağmen araçlar trafikte ilerleyebiliyor.