İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte akşam saatlerinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde yoğunluk oluşurken Topkapı'dan Beylikdüzü'ne kadar trafik yavaş seyretti.

TEM otoyolunda Hasdal ile Maslak arası yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik, her iki yönde Kartal'a kadar uzandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarının Avrupa Yakası istikametinde yoğun trafik dikkati çekti.

Şile otoyolunda Altunizade ile Ümraniye arasında, Üsküdar istikametinde araç yoğunluğu görüldü.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte Altunizade'de başlayan yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürerken TEM otoyolunda Ümraniye ile Sultanbeyli arasında da trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluğun yüzde 80'leri bulduğu tespit edildi.