İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6015
  • EURO
    34,8157
  • ALTIN
    2503.98
  • BIST100
    9458.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

AA19 Nisan 2024 Cuma 09:51 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
ABONE OL

Kentin bazı bölgelerinde hafif şekilde etkili olan yağmur, trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu çift yönlü olarak Kartal'a kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişinde de araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Sancaktepe mevkileri ile Çamlıca gişelerde de araçlar yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna'dan Topkapı'ya kadar araçlar ağır ilerliyor. Saadetdere mevkisinden başlayan trafik sıkışıklığı Bakırköy'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir bölgesinde ise Ankara yönünde trafik ağır seyrediyor.

Kentte, yağışın etkisiyle bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Öte yandan bazı otobüs ve metrobüs duraklarında, işe giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.