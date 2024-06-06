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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın dördüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Anadolu Yakası'nda, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında ve D-100 kara yolunda ise Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece, TEM otoyolu Ankara yönünde ise Esenyurt-Halkalı arasında trafik akışında sıkışıklık yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönünde de trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Bahçelievler'de başlayan yoğun trafik Haliç'e kadar devam ederken, Çağlayan ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki yoğun trafiğin, Anadolu Yakası'na geçildikten sonra açıldığı gözleniyor.

Cevizlibağ ile Mecidiyeköy'de toplu taşıma duraklarında yoğunluk dikkati çekiyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65'e kadar yükseldi.

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