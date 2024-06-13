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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbullular, trafikte sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle zorluk yaşıyor.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Büyükşehir sakinleri, haftanın dördüncü iş gününde sabaha trafik yoğunluğuyla başladı.

Günün erken saatlerinden itibaren iş yerlerine ulaşmak için trafiğe çıkanların yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkanlar, kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluşturdu.

Basın Ekspres Yolu İkitelli mevkisinin her iki yönünde ve O-3 kara yolu Atışalanı bölgesinden Aksaray yönüne doğru trafik akışı yavaşladı. D-100 kara yolunda ise Cevizlibağ mevkisinde yoğunluk gözlemleniyor.

Esenyurt gişelerinden Ankara istikametine ilerleyen sürücüleri de yoğun trafik karşılıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan mevkilerinde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Trafikteki yoğunluk Beşiktaş'tan Edirne istikametine doğru ilerlerken D-100 kara yolunda da mevcut.

D-100 kara yolu Beylikdüzü-Avcılar Ankara isitikametinde de araçlar trafikte yavaş ilerliyor. Edirne yönünde ise Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımla beraber yoğunluğun arttığı görülüyor.

TEM Otoyolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yolları ile Mahmutbey gişelerinden sonra Esenyurt gişelerine kadar araçlar trafikte akıcı seyrediyor.

Esenyurt gişelerinden Ankara istikametine ilerleyen sürücüler ise yoğun araç trafiği ve yer yer durma noktasına gelen trafikle karşılaşıyor.

- ANADOLU YAKASI'NIN BİRÇOK NOKTASINDA ARAÇLAR TRAFİKTE YAVAŞ İLERLEYEBİLİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde yoğun trafik mevcut.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu görülüyor. Ankara istikametinde ise Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunda da Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar oluşan trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Şile Otoyolu'nda, FSM Köprüsü istikametinde oluşan yoğunluk nedeniyle Ümraniye mevkisinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Fikirtepe, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 08.00 civarında yüzde 65'lerdeyken, saat 09.00 itibarıyla yüzde 56'larda seyrediyor.

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