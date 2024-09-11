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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Kavacık ve Ümraniye mevkisinde Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Şile otoyolunda, Ümraniye istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Diğer yönde ise Bostancı ve Maltepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Altunizade mevkisinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik durma noktasına geldi.

- AVRUPA YAKASI'NDA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde, trafik çift yönlü olarak akıcı seyrederken, Ankara istikameti yan yolda yoğunluk yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönünde trafik yoğun seyrediyor. Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspress Yolu'nda da trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkan mega kentlilerin bazı toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 56'ya ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 49, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 ölçüldü.

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