İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6923
  • EURO
    39,9527
  • ALTIN
    3524.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
ABONE OL

Megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 60'a kadar yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.