İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5728
  • EURO
    48,6452
  • ALTIN
    5053.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin bitmesiyle bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 18:37 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
ABONE OL

Kentte mesainin bitmesi ve okulların dağılmasıyla artan trafik yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda gecikmeler yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy, Kartal, Pendik ve Tuzla arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk Acıbadem'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Edirne istikametinde Sancaktepe'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Otoyolu bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda da Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de sürücüler ağır seyrediyor.

Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu'da da trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde ise yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal arasında ve Kemerburgaz ayrımında da sürücüler güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Trafik yoğunluğu verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.