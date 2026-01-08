Beykoz Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde yapıldı.

Meclis'te, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kavacık Kavşağı ve Yakın Çevresi Yol, Tünel ve Kavşak İmar Planı" teklifi de görüşüldü.

Komisyon raporuna göre, hazırlanan proje ile artan kent içi nüfus ve araç yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan ciddi ulaşım sorunlarının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin gündem maddesi, Meclis'te oybirliği ile kabul edildi.

"O PROJE SENELERDİR BEKLİYOR"

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün düzenlediği mitingde, ilçenin İBB tarafından çözülmesi gereken kentsel dönüşüm ve hizmetten kaldırılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapuru'na ilişkin konuşmamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim isteyen ve ülkenin yönetimine talip olan ana muhalefet partisinin liderinin konuşması boyunca Beykozlulara ve millete umut verecek hiçbir şey sunmadığını dile getiren Hasanoğlu, "Eğer Beykoz'a geliyorsa, ben bu ülkeyi yönetmeye talibim diyorsa, eli boş gelemez. Yanında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile geldi. İBB'nin Çubuklu'da projesi, planları, izinleri bitmiş, bugün 'Başlıyoruz.' denilse başlanacak kentsel dönüşüm projesi var. Sayın Özel'in 'Bu projeye başlıyoruz.' demesini bekledim ama nafile. O zaman soruyorum. Özgür Bey sen Beykoz'a niye geldin? Yeni bir karmaşa, tartışma, kaos üretmek için mi geldin?" ifadelerini kullandı.

Hasanoğlu, Özel'den kentsel dönüşüm çalışmaları dışında İBB'nin Beykoz ve Sarıyer'de muhtarlar, STK'ler ve vatandaşların devam etmesini istediği İstinye-Çubuklu Arabalı Vapuru'nun kaldırılmasına ilişkin bir açıklama da beklediklerini, ancak buna karşın da herhangi bir hizmet sözü alamadıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel'in sadece eleştiride bulunduğunu kaydeden Hasanoğlu, "İBB'nin toplam 600 milyar liranın üzerinde bütçesi var. O proje senelerdir bekliyor. CHP Genel Başkanı eğer 300-400 dairelik bir kentsel dönüşümde cesaretini ortaya koyamıyorsa, bu memleketi nasıl yönetecek?" diye konuştu.