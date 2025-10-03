Kentte mesainin bitmesi, okulların dağılması ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle artan trafik yoğunluğu yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da trafik durma noktasına geldi.

Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar güçlükle seyrediyor.

Seyrantepe, Hasdal ve Kemerburgaz ayrımında yoğunlaşan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Ankara istikameti Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında da trafik yoğunluğu sürüyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolunda yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Paylaşılan verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.



İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

