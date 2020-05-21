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İstanbul'da trafikte yoğunluk

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 08:52 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 08:52
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmesiyle trafikte yer yer yoğunluk yaşandığı görüldü. Bakırköy D-100 karayolunda trafik kimi yerlerde akıcıyken bazı yerlerde yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 30'lara kadar yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü öncesi Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluştu. Yoğunluk Acıbadem'den başlarken Altunizade Köprüsü katılımında da trafik akışının yavaşladığı görüldü. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

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