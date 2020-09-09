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İstanbul'da tramvay kazası: 1 yaralı

Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:47
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Alınan bilgiye göre, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalı araç çarpıştı.

Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede trafik yoğunlaşırken sıkışan araç itfaiyenin yardımıyla çekiciye yüklendi.

Tramvayın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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