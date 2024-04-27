İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da Türkiye ve Yunanistan zirvesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, bugün İstanbul'da altıncı toplantı gerçekleştirildi.

27 Nisan 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
İstanbul'da Türkiye ve Yunanistan zirvesi
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler bugün İstanbul'da altıncı toplantıyı yapmışlardır.

Toplantıda, ikili ticarî, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerleme gözden geçirilmiş ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahaları istişare edilmiş, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.