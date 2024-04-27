İstanbul'da Türkiye ve Yunanistan zirvesi

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler bugün İstanbul'da altıncı toplantıyı yapmışlardır.

Toplantıda, ikili ticarî, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerleme gözden geçirilmiş ve sürece dahil edilebilecek yeni iş birliği sahaları istişare edilmiş, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.