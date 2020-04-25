25 Nisan 2020 Cumartesi 23:29 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 23:29

İstanbul'da ufo mu görüldü? İstanbul ve diğer illerde gökyüzünde görülen parlak cisimler neydi? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün saat 21:30 civarında gökyüzünde görülen parlak cisimler vatandaşlar tarafından paniğe yol açtı. Peki, bu cisimler nedir? İstanbul'da ufo mu görüldü? İstanbul ve diğer illerde gökyüzünde görülen parlak cisimler neydi? sorularının cevabı haberimizde...

Gökyüzünde batı yönünden doğu yönüne doğru hareket eden bu şekilde cisimler gördüyseniz panik yapmayın bunlar Elon Musk'ın internet uyduları https://t.co/dpkGLRnMys — Gökhan Ertaş (@bilim_man) April 25, 2020

2002 yılında kurulan ve uzay taşımacılığı üzerine çalışmalarını sürdüren SpaceX'in önemli bir projesi olan "Starlink" uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.

Starlink projesi kapsamında yörüngeye oturtulan uydular, Dünya çevresinde tur atmaya devam ediyorlar. SpaceX, bu proje için bir uydu takımyıldızı geliştirdi ve bu küçük uydular, Dünya'da bulunan istasyonlar ile birlikte çalışıyorlar.

GÖREN UFO SANDI

İnternet sağlamak adına uzaya fırlatılan Starlink uyduları, farklı amaçlara hizmet eden büyük uydulara göre daha alçak bir yörüngede seyrediyor. Bu nedenle bazı insanlar, gökyüzünde ilginç şeyler gördüklerini ve bunların UFO olduğunu ifade ediyorlar.

Ancak birbirlerinin peşi sıra dizilmiş şekilde havada hareket eden bu nesneler, aslında Starlink projesi kapsamında fırlatılan uydular. Starlink uyduları, zaman zaman Türkiye üzerinden de geçiyor. Hatta Starlink uyduları, birkaç kez Türkiye'de de UFO olarak aktarıldı.

STARLİNK UYDULARINI TÜRKİYE'DEN NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

Türkiye'nin üzerinden de geçecek olan Starlink uydularının yeni seyir haritasını canlı olarak izlemek ise mümkün. Haritayla beraber uyduların saat kaçta geçeceği, nereden geçeceği ise takip edilebiliyor. İşte Starlink uydularını takip etmenin yolu;

Bu saat ve tarihte gök yüzüne bakarak bir çizgi halinde Starlink uydularını görebilirsiniz.



Dilerseniz sağdaki Open Street View butonuna tıklayarak uyduları Google Street View üzerinden görebilirsiniz.

STRALİNK UYDULARI NE ZAMAN TÜRKİYE'DEN GEÇECEK?

Starlink uydular 25 Nisan ve 26 Nisan'da verilen saatlerde Türkiye'den de görülebilir olacaklar. Ayrıca uydunun farklı saatlerde nereden geçeceğini de görüntüleyebiliyorsunuz.