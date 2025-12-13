İSTANBUL 14°C / 8°C
  İstanbul'da ulaşım bu kafaya emanet! Sayıştay raporu skandalı belgeledi
Güncel

İstanbul'da ulaşım bu kafaya emanet! Sayıştay raporu skandalı belgeledi

Sayıştay raporu, İETT otobüslerinin 2024'te 13 bin 809 kazaya karıştığını belgeledi. Belediye otobüsleri, 10 bin 541 kez üçüncü kişilere ait araçlara, 179 kez duraklardaki yolcu veya yayalara, bin 242 kez peron veya durak alanında başka otobüslerle çarptı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 08:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı üçüncü oturumuna İETT'nin 2024 Sayıştay Denetim Raporu damga vurdu. Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Fatih Sultan Mehmet Çiçek, İETT'nin bütçesi, gelir-gider durumu ve Sayıştay raporundaki bulgular hakkında konuştu. Çiçek'in en çok üzerinde durduğu konu ise şehir içi toplu taşımada meydana gelen otobüs arızaları ve trafik kazaları oldu.

179 KEZ DURAĞA DALDI

Sayıştay raporundaki verilere göre İstanbul'da günde ortalama 38 otobüs kazası yaşandığını belirten Çiçek, karşı tarafa ödenen tazminatlardan dolayı idare bütçesinde ciddi bir külfet oluştuğunu söyledi. Çiçek, İETT otobüslerinin geçen yıl karıştığı toplam 13 bin 809 trafik kazasının türlerini de şu şekilde aktardı:

10 bin 541 kez üçüncü kişilere ait araçlara çarpma.

179 kez duraklardaki yolcu veya yayalara çarpma.

Bin 242 kez peron veya durak alanında başka otobüslerle çarpışma.

Bin 67 kez yoldan çıkma ve diğer sebepler.

İETT'nin Sancaktepe Garajı'nda 4 yıl çalışan Cihan Demirel, otobüslere çıkma parçalar takıldığını, sıfır diye fatura edildiğini açıklamıştı.

KONTROLLER EKSİK, YEDEK PARÇALAR KALİTESİZ

Sayıştay raporunda, İETT ile ilgili denetim ve kontrol süreçlerinde ciddi eksikler bulunduğunu belirten AK Partili Çiçek, bazı bulguları da tek tek sıraladı:

Bulgu 15: "İdare araçlarında kullanılan yedek parçalar için etkin onay mekanizmasının kurulmaması. Kullanılan parçaların standartlara uygun olup olmadığına ilişkin inceleme bulunmaması."

Bulgu 20: "Bakım onarım ihalesindeki garantili parçaların takibinin yapılmaması."

Bulgu 22: "Yangın söndürme ve ikaz sistemlerinin kontrolünün gereği gibi yapılmaması."

Bulgu 28: "Akaryakıt alımlarında ulusal akaryakıt katkısı kontrollerinin eksik yapılması."

YANAN ARAÇLARIN PARASINI İHMALİ OLAN FİRMA ÖDESİN

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Sultan Mehmet Çiçek, bakım-onarım sorumluluğunu üstlenen firmanın, araçlardaki yangın söndürme ve ikaz sistemlerini gerçekten doğru şekilde yerine getirip getirmediğinin teknik inceleme raporlarıyla kanıtlanması gerektiğini söyledi. Çiçek, "Yangın sebebiyle kullanılmaz duruma gelen araçların yüklenicilere gerçeğe uygun değeri üzerinden ödettirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Sultan Mehmet Çiçek

