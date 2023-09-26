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İstanbul'da ulaşım kaosu! İBB'nin metroları yolda kaldı: Vatandaşlar rayların üzerinden tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) otobüs, metrobüs ve tramvay arızalarına şimdi de metroyu ekledi. Hacıosman-Yenikapı metro hattı ve Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor.' denildi. Yolcular rayların üzerinde yürütülecek tahliye edildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 10:10 - Güncelleme:
İstanbul'da ulaşım kaosu! İBB'nin metroları yolda kaldı: Vatandaşlar rayların üzerinden tahliye edildi
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İŞE YETİŞMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR UZUN SÜRE BEKLEDİ

İstanbul'da Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldi. Yüzlerce yolcu uzun süre başka bir metroya tahliye edilmeyi bekledi.

Bağcılar- Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrodan indirilen vatandaşlar Bağcılar Meydan Durağında beklemeye başladı. Metronun arızalanmasını nedeniyle okullarına ve işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların başka bir metroya tahliye edilmek için uzun süre beklediği öğrenildi.

RAYLARDAN YÜRÜDÜLER

Yenikapı-Hacıosman Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro tünel içinde bozulunca yolcular inerek raylarda yürümek zorunda kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında sabah saatlerinde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdu. Metro tünel içinde bozulunca vatandaşlar da araçtan inerek raylarda yürümek zorunda kaldı. Okul ve işlerine yetişmeye çalışan yüzlerce vatandaş metro istasyonlarında uzun süre bekledi. Vatandaşlar otobüslere yönlendirilirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu. Bazen sinirlerin de gerildiği görülürken, bazı vatandaşlar sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Arızadan dolayı metrodan inen Ülder Bıçkıcı, "Silivri'den geldim. İkitelli'ye eşimin dükkanına kadar gittim. Oradan metroya bindim. Kirazlı'ya, oradan Yenikapı'ya geldim. Şişhane'de inip Kasımpaşa'ya gidecektim ama yok. Nasıl gideceğim buradan? Ne olduğunu da bilmiyoruz. Bayan bir saattir çocuğuyla oturuyor. Araba da yok" dedi.

Öte yandan yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü. Metroİstanbul'da yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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