  İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı
Güncel

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

3 Mart 2026 Salı 09:59
İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı
T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMA OLDU

Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

