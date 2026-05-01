  • İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi: Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı
İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi: Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda önemli kısıtlamalar getirildi. Bazı metro istasyonları kapatılırken, tramvay ve füniküler seferleri yapılmayacak.

1 Mayıs 2026 Cuma 00:30
Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

