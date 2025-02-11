İstanbul'da ulaşıma kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahtan itibaren özellikle kuzeydeki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Arnavutköy'de, Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışının etkili olduğu Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak, durağa yanaşabildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı İETT otobüslerinin yolda kalması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir'de yollar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yolların kapanması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise yoğun karda yokuşu çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücülerin yardımıyla araçlar saplandıkları yerden kurtarıldı.