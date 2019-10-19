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İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.

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İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
 
 
 
ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL
 
Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
 
 
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Trabzon, Mardin, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25
 
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24
 
Antalya: Parçalı bulutlu, batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 21
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

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