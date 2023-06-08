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İstanbul'da ünlü AVM'de LGBT skandalı!

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de LGBT'liler için tuvalet açıldı. Erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu bölümde ayrıca LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer aldığı görüldü.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
İstanbul'da ünlü AVM'de LGBT skandalı!
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Şişli'de bulunan bir AVM'de skandala imza atıldı.

Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

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