İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Çekmeköy'de belirlenen 4 farklı adrese Özel Harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli türlerde yaklaşık 420 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 15 fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, aranma kaydı bulunan Ü.K'nin 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.