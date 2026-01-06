İSTANBUL 18°C / 12°C
  İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA6 Ocak 2026 Salı 15:52
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Çekmeköy'de belirlenen 4 farklı adrese Özel Harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli türlerde yaklaşık 420 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 15 fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, aranma kaydı bulunan Ü.K'nin 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Popüler Haberler
