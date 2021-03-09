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Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA09 Mart 2021 Salı 07:15 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 07:15
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon yapılan bir adres de Şişli Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binaydı. Polis ekipleri adreste uzun süre arama yaptı. Operasyon yapılan sokakta da özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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