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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA28.01.2020  07:21 - Güncelleme: 28.01.2020  07:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 48 adreste arama yapıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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