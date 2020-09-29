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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA29 Eylül 2020 Salı 07:47 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 07:47
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Eş zamanlı bir çok ilçede gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Polis ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde uzun süre arama yaptı.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Narkotik polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdikleri dairede uzun süre arama yaptı.

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