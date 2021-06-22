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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

AA22 Haziran 2021 Salı 07:31 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 07:31
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 38 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar oldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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