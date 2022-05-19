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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

DHA19 Mayıs 2022 Perşembe 08:00 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Maltepe, Pendik ilçelerinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yapan kişilerin adreslerine girerek arama yaptı. Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde bir adrese giren ekipler, burada arama yaparak 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

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