İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6661
  • EURO
    17,5104
  • ALTIN
    975.327
  • BIST100
    2490.24
Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, kent genelindeki eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli B.K'yi takibe aldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin, uyuşturucu maddeyi bir araca yükleyeceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu maddenin yüklendiği aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Avcı"nın desteğiyle araçta yaptıkları aramada, 62 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüphelinin dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucu maddeleri şeffaf naylonla sardığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.