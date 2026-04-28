İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0422
  • EURO
    52,7934
  • ALTIN
    6705.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 67 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

AA28 Nisan 2026 Salı 08:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beylikdüzü'nde uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 67 kilo 160 gram uyuşturucu, 73 kilo 800 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ile 1790 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.