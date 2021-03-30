İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

AA 30 Mart 2021 Salı 07:41 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 07:41

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Ümraniye merkezli Tuzla, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin daha önce gerçekleşen ara operasyonlarda yakalandığı, birinin tutuklandığı, diğerinin ise işlemlerinin ardından askerlik görevini yapması için teslim edildiği öğrenildi.

