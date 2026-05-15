İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 62 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Bayrampaşa, Fatih ve Eyüpsultan başta olmak üzere kent genelinde yaptığı eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı.



Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.