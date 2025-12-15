İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe: 22 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da polis ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 1 ton 144 kilo uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 22'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik Beylikdüzü, Zeytinburnu, Arnavutköy, Pendik, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Şişli ilçelerinde son bir aylık süreçte yürütülen çalışmalarda, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 milyon 153 bin 500 sentetik ecza hap, 601 bin 380 adet ecstacy, 523 kilo 434 gram metamfetamin, 435 kilo 292 gram skunk, 176 kilo 920 gram kokain, 133 bin 600 captagon hap, 8 kilo 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 192 kilo 640 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 1 ton 144 kilo uyuşturucu ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 26 şüphelinin 4'ü adli kontrolle serbest bırakılırken 22'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.