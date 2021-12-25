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İstanbul'da vahşet! 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta Meryem Yılmaz, parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA25 Aralık 2021 Cumartesi 08:05 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 08:05
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.

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