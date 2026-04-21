İstanbul'da vahşi cinayet: Eşini katledip kendini ihbar etti

Ümraniye'de eşini silahla öldürdüğünü ihbar ederek teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Nisan 2026 Salı 15:56 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da polis imdat hattını arayan Cemal Kaya (73), eşi Medine Kaya'yı (66) silahla vurarak öldürdüğü ihbarında bulundu.

Polisi aradığında, olayın yaklaşık 10 dakika önce gerçekleştiğini ve Marmara Caddesi'nde bir marketin önünde bulunduğunu söyleyen şüphelinin yakalanması için bölgeye motorize polis ekipleri sevk edildi.

Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi'nde ellerini kaldırarak polise teslim olan Kaya'nın üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı 5 mermi, cebinde 5 yedek mermi ve bir sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesi üzerine Esenevler Mahallesi Rüveyda Sokağı'ndaki adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Medine Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan sorgulamalarında daha önce herhangi bir suç kaydına rastlanmayan zanlı, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Medine Kaya'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumu morgunda sürdüğü öğrenildi.

