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İstanbul'da Vatan Caddesi 29 Ekim provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak

Vatan Caddesi ve bu caddeye bağlanan yollar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak.

AA21 Ekim 2022 Cuma 21:19 - Güncelleme:
İstanbul'da Vatan Caddesi 29 Ekim provası nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın Vatan Caddesi'nde prova yapılacağı belirtildi.

Prova dolayısıyla Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan yolların saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. D-100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl Caddesi ve Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddeleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır."

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği duyuruldu.

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