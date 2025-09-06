İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da yağış

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yağış etkili oluyor.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
İstanbul'da yağış
ABONE OL

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlerde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi.

Toplu taşımayı kullananlar ise duraklarda ve iskelelerde yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler başlarına tuttukları giysi ve çantalarıyla yağmurdan korunurken, Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Yağışlı hava bazı yerlerde trafiği olumsuz etkiledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ve TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 09.35 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.