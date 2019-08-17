Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Tüm vatandaşlar İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? Yağmur ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altına girdi.Kuvvetli yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor...

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da, meteorolojinin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

TÜM SEFERLER İPTAL

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından tüm vapur seferleri iptal edildi. Metro İstanbul, TF1 Maçka- Taşkışla ile TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığını ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Şehir Hatları da Kadıköy- Karaköy ve Haliç Hattı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan en son açıklamada "13:00 itibariyle tüm seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" denildi

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık