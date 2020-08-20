İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? İstanbul için hava durumu MGM (5 günlük haritalı)

20 Ağustos 2020 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:39

İstanbul hava durumu yağışın başladığı andan itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da birçok bölgede sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağış, İstanbul'da yer yer su baskınlarına neden oluyor. Hafta sonu için plan yapmak isteyenler ise İstanbul hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin İstanbul için 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanana vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış, yer yer şiddetini arttırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haritalı hava durumu raporuna göre İstanbul'da yağış Cuma günü de yer yer aralıklarla sürecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU MGM

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Küçükçekmece İkitelli Caddesi'nde sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik havadan da fotoğraflandı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yağan kısa süreli yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Yağmur sonrası oluşan kilometrelerce araç trafiği nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saat İkitelli Caddesi'ndeki trafikte kaldı. Trafikte uzun süre bekleyen bir sürücü, "Bir saatte geçemiyoruz, buraya bir çare bulsunlar. Burasının yolu her zaman böyle. Buraya bir köprü mü yapacaklar kavşak mı yapacaklar bir çare bulsunlar." dedi.

Trafikte kalan çok sayıda sürücü de İkitelli istikametinde yaklaşık 5 dakikalık yolu bir saate geçebildi. Hemen hemen her sabah aynı trafik çilesi yaşadıklarını söyleyen sürücüler, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kuzey kesimlerini etkisi altına alacak olan sağanak yağış sıcakları bir nebze de olsa hafifletecek. Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde görülecek yağışlar hafta sonu doğu bölgelere kayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.