İstanbul'da yağış ve mesai çıkışı trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

İstanbul, haftanın ilk iş gününde hem yağışın hem de mesai çıkışının etkisiyle büyük bir trafik sınavıyla karşı karşıya kaldı. Kent genelinde yüzde 78'e tırmanan trafik yoğunluğu, özellikle köprü bağlantı yolları ve ana arterlerde sürücülere zor anlar yaşattı. Anadolu Yakası'nda yüzde 80'i bulan oran, Avrupa Yakası'nı da geride bıraktı.

D-100 VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ÇİFT YÖNLÜ KİLİT

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda araç yoğunluğu gözlenirken, özellikle köprü geçişleri ile bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücülerin bazı noktalarda yavaş ilerlediği görüldü.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da yoğunluk gözleniyor.

TEM OTOYOLU'NDA HASDAL'DAN FSM KÖPRÜSÜ'NE UZANAN TRAFİK KUYRUĞU

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan hatta araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda da trafik yoğunluğu ana arterlerde etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda her iki yönde Çamlıca gişeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Acıbadem ile Kartal arasında trafik yoğun seyrederken, ters yönde ise Maltepe ile Kozyatağı arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

ŞİLE OTOYOLU VE TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK HAD SAFHADA

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik akışı yoğun şekilde sürüyor.

Öte yandan metro, metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya çıkarken, kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 78'e ulaştı.