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İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 09:02 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:03
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Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.50 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.

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