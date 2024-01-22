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İstanbul'da yağışlar etkisini göstermeye başladı, barajların doluluk oranı arttı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
İstanbul'da yağışlar etkisini göstermeye başladı, barajların doluluk oranı arttı
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İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ VERİLERİNE İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI İSE ŞÖYLE:

Büyükçekmece: 53.74

Sazlıdere: 43.59

Istarancalar: 67.6

Kazandere: 55.53

Pabuçdere: 30.05

Ömerli: 81.77

Darlık: 78.37

Elmalı: 90.38

Terkos: 51.55

Alibey: 71.64".

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