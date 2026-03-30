İstanbul'da yağışlı hava 1 hafta sürecek

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alçak basınç sisteminin, cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleştiğini, batıdan başlayarak Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yağışların çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özdemir, "Lodosun etkisiyle birlikte kuvvetli rüzgarla beraber yağışlar daha da güçleniyor. Bu yağışlar özellikle sahil kesimlerinde, İstanbul'un kıyı bölgelerinde daha fazla etkili oluyor." dedi.

Güven Özdemir, yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağını belirterek, "Ancak arkadan gelen yeni bir sistem var. Şu anda İtalya üzerinde bulunan bu sistemin çarşamba gününden itibaren etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Yeni sistemin de mevcut yağışlara benzer şekilde etkili olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yağışlar yaklaşık 1 hafta etkili olacak. İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi, batıdan itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışlara yol açacak. Yağışlar yalnızca Marmara ile sınırlı kalmayacak, hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsayacak. Yağışlar baraj doluluk oranları açısından olumlu. Derin bir alçak basınç sistemi özellikle Marmara, batı ve Ege bölgelerinde, Akdeniz Bölgesi'nin batısında rüzgarla birlikte kuvvetli yağışlara neden olacak. Sel olaylarına dikkat edilmeli."

- "SICAKLIKLAR 10 İLA 15 DERECE CİVARINDA"

Özdemir, çarşamba gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceğinin altını çizerek, "İstanbul, kuzeyli rüzgarların etkisine girecek. Çarşambadan itibaren poyraz etkili olacak, rüzgar hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşabilir. Bu durum, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir." uyarısında bulundu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının bahar mevsimi normallerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Sıcaklıklar 10 ila 15 derece civarında. Çarşamba günü 8 ile 16, perşembe günü ise 9 ile 16 derece arasında olacak. Genel olarak 16 derece civarında sabit bir seyir bekleniyor." diye konuştu.