İstanbul'da yağmur etkili oluyor

IHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:34

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinde Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına sığınırken D-100 Karayolunda yoğun trafik oluştu.

Beklenen sağanak yağmurun bastırmasıyla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçitlerin altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sakarya’dan gelen bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte, "Hiç tahmin etmiyorduk, Sakarya’dan geldik. Orada hava çok güzeldi" derken, D-100 Karayolunun yanında bulunan üst geçidin altına sığınan bazı vatandaşlar da işe giderken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Ansızın oldu işe gidiyorum" dedi.

TAKSİM'DE SAĞANAK YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazılıksız yakalanana vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimilerinin ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürüyerek keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için gidecekleri yere koştukları görüldü.