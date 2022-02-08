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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da gece başlayan yağmur şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

IHA8 Şubat 2022 Salı 07:01 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 07:06
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İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

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