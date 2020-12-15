DHA 15 Aralık 2020 Salı 07:57 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 07:57

Meteorolojinin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı.

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.