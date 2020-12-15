<p>Meteorolojinin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/15/8a88f99fedc2d039a9f07b46e83cd7c9.jpg'/><p> Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/15/a2bc63160409c6a3dea67f495dca3668.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/15/78f1f1ccf0c84fce9b9bcf5a170c58fd.jpg'/>