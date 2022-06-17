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İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı

İstanbul'da üç gün önce yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi 8 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA17 Haziran 2022 Cuma 20:44 - Güncelleme:
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Örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla aranan DHKP/C'nin "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" ve sözde "Gazi Halk Meclisi" hücresinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şüpheli, 14 Haziran'da İstanbul Terörle Mücadele Şubesince Eyüpsultan ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından üç gün önce yakalanan terör örgütü DHKP/C'lilerden eski Gazi Mahallesi sorumlusu 'Efo' kod adlı M.Y.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet birimlerinin elinde olduğu iddia edilen kanıtlar, yakalanan DHKP/C şüphelilerinin, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ve şiddet eylemleri için örgütünün Gazi Mahalli Alan Yapılanması ve sözde "Gazi Halk Meclisi" içerisindeki faaliyetlerine devam ettiklerine işaret ediyor. Soruşturma dosyasındaki iddialar arasında zanlılar, örgüte finansman desteği sağlamak ve DHKP/C adına cezalandırma eylemine karışmakla suçlanıyor.

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